Historien bag: Metropolitan-stolen – Myrens forløber

Duoen Ejnar Larsen og Axel Bender Madsen var ualmindelig flittige. De designede omkring 300 værker, og har været med til at sætte deres præg på dansk design gennem tiden med eksperimenter, der udforskede de nye industrielle produktionsformer. Metropolitanstolen bliver betragtet som deres hovedværk.

Arkitekterne Ejnar Larsen og Axel Bender Madsen, der var uddannet henholdsvis møbelpolstrer/tapetserer og møbelsnedker, mødte hinanden i løbet af deres studietid på Kunstakademiets møbellinje under Kaare Klint.

Fra 1947 udstillede de i samarbejde med skiftende snedker-mestre hvert år på Københavns Snedkerlaugs Møbeludstilling. Deres karmstol fra 1949, året hvor Danish Design slog igennem i USA, arbejder med samme tema som Wegners ’Den runde stol’ fra samme år. Og Larsen og Madsen omfavner den på det tidspunkt helt nye teknologi: formspændt krydsfinér. Metropolitanstolen er konstrueret med koniske ben. Det vil sige, at de er tykkest, der hvor de samles med sargen, der bærer sædet.

Organisk modernisme

Stolen er et af de fineste eksempler på den organiske modernisme, som slog igennem i slutningen af 1940’erne internationalt, og den foregriber med sit formspændte ryglæn senere ikoner som for eksempel Arne Jacobsens ’Myren’ fra 1952.

Stolen fik sit gennembrud på udstillingen The Arts of Denmark på Metropolitan Museum of Art i New York i 1960, hvor det ypperste inden for dansk design og kultur blev fremvist. Det var først her stolen fik sit navn.

Metropolitanstolen er med på Designmuseum Danmarks permanente udstilling The Danish Chair.

Denne artikel er lavet i samarbejde med Designmuseum Danmark.