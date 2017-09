Historien bag: J39 – en stol til folket

Børge Mogensen havde en mission om at lave møbler til følket og hans enkle formsprog vækker genkendelsesglæde hos de fleste danskere. I dag er hans møbler, og især stolen J39, at finde i mange danske hjem samt offentlige institutioner, hospitaler og kirker. J39 er bedre kendt under navnet Folkestolen, som går fint i spænd med de værdier og den udbredelse, der bor i designet.

Efter Børge Mogensen blev udlært møbelsnedker, drog han mod København og nye udfordringer. På Kunstakademiets Møbelskole bliver han skolet i møbelarkitekten Kaare Klints funktionalisme og studerer de historiske møbeltyper meget omhyggeligt. Selvom Børge Mogensen i dag bliver omtalt som en af Klints disciple, medvirkede han til at videreudvikle den såkaldte Klint-skoles traditioner. Mogensens formsprog bevarer de historiske referencer samtidig med, at designet er tilpasset industriel produktion, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten.