Hector, Daphne, Aldric - mød ridderne om Eberhardt Furnitures runde ringborde

Eberhardt Furniture er en ny spiller på møbelmarkedet. De to fætre, Esben Christoffersen og Rune Vigil Nielsen, etablerede så nyligt som 2015 deres virksomhed med produktionsbase på en familieejet gård i det sydfynske. Fætrene kommer oprindeligt selv fra netop det område.

Her fra gården producerer Eberhardt Furniture blandt andet borde med betonplader i lys grå beton eller antracitgrå beton. Alle bordene er karakteriseret ved den samme unikke ringsamling af egetræsbenene.

Nu har fætrene fuldendt deres ringbordsserie. Bordet på billedet, som fætrene selv kalder for et "mastodontisk spisebord", har fået et navn, der passer til udtrykket: Hector.