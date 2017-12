Han fik møblerne til at svæve

Kjærholm vill overgå Bauhaus

Med stolen EKC12 forsøger Kjærholm at overgå flere af Bauhaus-arkitekternes stålrørsmøbler i enkelhed. Stolen består af blot to rørbøjler og et sæde. Men den tager i virkeligheden sin form fra den gamle Wienerstol, Thonet nr. 209. Han tager altså fat i gamle traditioner, men bruger moderne materialer til at videreudvikle stoletypen.



Det elegante ved stolen er, at de to rørbøjler ikke rører ved hinanden ved ryggen. Stolen fremstår på en gang klassisk som karmstol, men er også internationalt moderne i kraft af sit materiale.

EKC12-stolen kan opleves i udstillingen ’The Danish Chair – An international affair’ hos Designmuseum Danmark.