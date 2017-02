Gubi raffinerer de mest elegante designs

Samarbejdet med det prisvindende og raffinerede team fra GamFratesi sætter især sit præg på kollektionerne, der præsenteres på Gubis stand.

Beetle Chair og Bar Chair præsenteres i nye versioner, denne gang med plasticskal i stedet for betrukken, hvilket giver en lettere og mere prisvenlig stol uden dog på nogen måde at afvige fra siddekomforten.

Beetle Chair og Bar Chair fås nu i 7 forskellige farver, mørk pink, ny beige, sød pink, grøn, blågrå, hvid og sort, og Gubi tilbyder oven i købet en mulighed for at udskifte skallen, hvis man på et tidspunkt har brug for en anden farve i interiøret.