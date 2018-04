Georg Jensen hylder Henning Koppel med ny kollektion

Henning Koppel malede sine designs frem for at tegne dem. Det blev til små kunstværker, som sølvsmedene måtte tage afsæt i.

Vejen til sølvet

Det lå bestemt ikke i kortene, at Henning Koppel skulle lande i en sølvsmedje. Heller ikke at han her skulle komme til at sætte helt nye standarder for sølvarbejde. Historien, der førte ham til Georg Jensen, begynder en majdag i 1918, hvor Henning Koppel kommer til verden som den yngste af en søskendeflok på tre. Hans far, Valdemar Koppel, er en travl journalist og redaktør, så det er overvejende Henning Koppels kunstinteresserede mor, Elise Koppel, der kommer til at stå for opdragelsen af ham og hans søskende. Hun tager dem med på dannelsesrejser, blandt andet til Firenze, hvor børnene bliver præsenteret for sublim italiensk kunst i Uffizierne.

Henning Koppel vokser op med engagerede forældre og lader sig inspirere af dem begge. Han er mere end almindelig kvik i skolen – så kvik, at der er overskud til at tegne. Han tegner på alt det papir, han kan komme i nærheden af, og efter realeksamen er der ingen tvivl: Han vil være kunstner. I 1937 bliver han optaget på Det Kongelige Akademis billedhuggerlinje, hvor han modtager undervisning af billedhugger Einar Utzon-Frank. Allerede samme år udstiller han tegninger og skulpturer hos henholdsvis Galleri Binger og Galleri November. Inden da har han debuteret med en buste af sin far på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1935.

Koppel fortsætter sine studier på Académie Ranson i Paris, og her i byernes by løber han på tegneren Ole Skouboe Petersen. De udvikler et venskab, der får stor betydning for Henning Koppels videre færd, idet han forelsker sig i Oles søster Jytte, som han gifter sig med i 1941. De stifter familie og får datteren Nina i 1942. Henning Koppel arbejder med bestillingsopgaver og er med til at stifte kunstnersammenslutningen Bølleblomsten i foråret 1942 sammen med malerne Mogens Andersen og Søren Melson. De når dog kun at udstille sammen en enkelt gang, inden Henning Koppel i 1943 må slippe både sten, pen og papir, da han og familien sammen med mange andre danske jøder må flygte til Sverige for at undslippe nazisternes stadigt fastere greb om det krigsramte Europa.

I Sverige, hvor datteren Hannah kommer til i 1944, fortsætter han sit kunstneriske virke. Han assisterer den svenske billedhugger Carl Milles med at udføre granitskulpturer, eksperimenterer med støbte metaller, glas og endda tegneserier, inden han vender tilbage til København efter befrielsen. Før hjemrejsen udvikler han nogle tinsmykker for den fashionable indretningsbutik Svenskt Tenn i Stockholm og møder også en repræsentant i Georg Jensens butik i Sverige. Nu er vejen banet.