Frederik Bagger overrasker med ny kollektion

Fancy vægbeklædning

Kollektionen byder blandt andet på vægbeklædning som tapet, læderpaneler og tekstiler. Vægbeklædningen har desuden den fantastiske egenskab, at den er lydisolerende og forbedrer akustikken i rummet.

Vægbeklædningen kan være en nem måde at skabe mere liv i dine rum - overvej eventuelt at tapetsere en enkelt væg eller to.