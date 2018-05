"Vi løfter nogle smukke møbler og lamper ud i lyset og blander dem med nye design"

Charlotte Hønckes Herringbone Tile-spisebord, sofabord og sidebord fra 2017 fås i smørgul, grøn og sort fra 4995 kr. Her i charmerende selskab med Gesture Chair, designet af Hans Olsen i 1957.

En mand med passion

Tilløbet til Warm Nordic har været langt, men det nye brand er et indlysende resultat af Frantz Longhis livslange passion for design.

– Jeg har samlet ikonisk skandinavisk design fra 1950’erne og 1960’erne i mange år og har i dag en samling på flere hundrede produkter, hvoraf flere er anvendt i indretningen af vores Kähler-restauranter. Det meste er købt på auktioner i ind- og udland. Alt godt starter med en passion, og sådan har det altid været for mig, forklarer Frantz Longhi, der er arkitektuddannet fra Arkitektskolen Aarhus i 1980. Med et speciale i kommune- og regionplanlægning blev det dog hverken ekspressiv arkitektur eller møbler med klassikerpotentiale, der blev vejen ind på arbejdsmarkedet. Det blev i stedet energioptimering og planlægning af kraftvarme- og naturgasinstallationer. Efter en årrække med ansvaret for energiafdelingen i det daværende Århus Amt etablerede Frantz Longhi i 1980 sit eget rådgivningsfirma med speciale i energi – en virksomhed, som på knap fire årtier er vokset sig stor med 100 ansatte, og som i dag er markedsførende på energi- og miljøområdet med rådgivningsopgaver for blandt andre FN og Verdensbanken i mere end 100 lande.

– Sideløbende med udviklingen af Danish Energy Management har jeg dyrket min glæde ved smukke ting – en kombination, der i mit univers hænger så godt sammen, at jeg i 2008 valgte at købe keramikvirksomheden Kähler for at redde et stykke dansk kultur- og designhistorie. Det var med samme afsæt, at jeg i 2017 blev største aktionær i møbelhuset Paustian med afdelinger i København og Aarhus, siger Frantz Longhi, der har udvidet sit bredspektrede univers med Kähler-restauranter og flagshipstores. Han har overtaget Nordisk Spisehus og åbnet stort Food Market på Strøget i Aarhus. Lige nu bygger den driftige erhvervsmand et 5-stjernet hotel, ”Herman K”, i en nedlagt transformatorstation på Bremerholmen ved siden af Magasin på Strøget i København. Her regner han med at slå dørene op til maj. Frantz Longhi har ligeledes købt det fredede Odder Centralhotel, og sådan kunne remsen fortsætte. Fælles for alle tiltag og nyskabelser er, at de er opstået ud af en passion og en stærk tro på, at det gode liv bliver bedre, når man omgiver sig med noget smukt. Men også med en tro på, at vi skal spare på verdens ressourcer. Ligesom bevidstheden om, at kloden er til låns, er det bærende princip bag Frantz Longhis energikonsulentfirma, er det også omdrejningspunktet i Warm Nordic. Her handler det netop om at give produkterne et langt liv i kraft af optimal kvalitet, gode materialer og et langtidsholdbart design. Principper, der i øvrigt også er i spil, når Frantz Longhi investerer i smukke ejendomme.