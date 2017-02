FDB og de nye talenter

FDB Møbler har for nylig præsenteret en ny stor kollektion, der bl.a. omfatter lænestole, stole, entrémøbler og diverse opbevaringsmøbler. Designerne er etablerede navne som Foersom & Hiort-Lorenzen og Tom Stepp, men også de to nye designere Stine Weigelt og Carina Maria.

– Vi vil i højere grad ind i det hjem, der er ved at etablere sig. Hos dem, der finder deres første bolig, hvor de har tænkt sig at blive boende. Derfor har vi valgt to designere, som selv står lidt i samme situation, forklarer Ole Kiel, der er ansvarlig for FDB Møbler.



Anker-stolen

Stine Weigelt har FDB Møbler fået kontakt med i forbindelse med et samarbejde med Kolding Designskole, hvor hun har studeret industrielt design. Hendes stol Anker er en trebenet stol, der tydeligt viderefører arven fra fx Poul Volthers J46-stol.

Hun ser Anker som et møbel, der især er henvendt til storbyens beboere i mindre lejligheder, hvor man skal udnytte pladsen.

– Det er en stol, men den kan også anvendes som et bord, når man sidder i sofaen, eller til at lægge tøj på i entreen, forklarer hun.

Anker-stolen er det første design, hun har fået ud i butikkerne, men i løbet af foråret kommer hun også med et møbel, som er sat i produktion af Skagerak samt flere nye produkter for FDB Møbler.

Suru

Modsætningen til Anker er Carina Marias loungestol Suru, der med en blød polstring indbyder til at man slænger sig i den.

– Jeg så en japansk vifte, som inspirerede mig til ryggens form, og så har jeg læst en del op på Japan. Jeg er fascineret af deres tilgang til håndværk, og af at staten faktisk støtter traditionelle håndværk, så de ikke risikerer at uddø. Det kunne vi godt lære noget af i Danmark, mener Carina Maria, der selv opfatter Suru som en stol, der indbyder til hygge og til at tage benene op under sig.

– Jeg har aldrig selv kunnet sidde normalt i en stol. Jeg har altid ligget med benene op ad ryggen eller lignende. I Suru kan man sidde i skrædderstilling eller sidelæns. Eller have et barn eller to ved siden af sig, når man læser historier, siger Carina Maria.

Lige som Stine Weigelt er det Carina Marias første design, der bliver sat i produktion. Men der er allerede nye ting på vej, for knap har hun rejst sig fra interviewet, før Ole Kiel tager fat i hende.

– Vi skal tale om en modulsofa, vi vil have dig til at lave, siger han til hende og forklarer, at det er en helt ny vej for FDB Møbler.

– Det er noget, vi mangler i sortimentet, og nu kommer det, siger Ole Kiel, med et smil, der opsummerer hele den rejse, FDB Møbler har været på, siden relanceringen i 2013 indtil i dag, hvor de peger fremad med en ny og omfattende kollektion.

– Hvem ved? Måske er det fremtidens tidløse klassikere, vi står med her. Det ved vi om nogle år, afslutter Ole Kiel.