Få historien bag ikonet

En af de første skitser af Tolomeo. Designet er efter 30 år med nye modeller vokset til en stor familie.

Det virker, som om han kan tegne den med lukkede øjne. Skitsen af den lille Tolomeo-lampe, som kom ud af Michele De Lucchis hånd for første gang i midten af 80’erne, og som han har tegnet et utal af gange siden. Stregerne var blandt dem, den italienske designer i 1986 viste til sin ven og forholdsvis nye samarbejdspartner, Ernesto Gismondi, direktør for lysbrandet Artemide. Året efter blev Tolomeo sat i produktion, og derfor fejrer Artemide i år 30 års fødselsdag for den lille lampe, hvis design gennem tiden har fået ikonstatus.