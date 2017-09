Er dette fremtidens bil?

3. plads: Float

Yuchen Cais projekt handler om at gøre transport til en mere social affære, end det er tilfældet i dag. Køretøjet, der ikke har hjul, men bevæger sig via elektromagnetiske felter, har en form, så flere enheder kan sættes sammen. Man kan så vælge, at gøre ruderne mere gennemsigtige og åbne op for højttalere, så man kan tale sammen med dem ved siden af. Man kan også vælge bare at gøre ruden helt mørk og lukke for lyden, hvis man vil være i fred.

Yuchen Cai forestiller sig, at man ikke i fremtiden ejer sit eget køretøj, men at de er en del af en offentlig struktur. Han har derfor designet en smartphone-app, der fungerer således, at man ved at trykke på en knap tilkalder en Float.