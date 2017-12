En klassiker, der skiller sig ud

Verner Panton, 1926-1998

Pantonstolen 1960/1967-68

Verner Panton, som var dansk designs enfant terrible, brød for alvor med den danske designtradition, der var baseret på håndværk, træ og dæmpede farver. Verner Panton var en af de mest anerkendte danske designere i udlandet. Han var i modsætning til sine danske kolleger ikke inspireret af historiske møbeltyper, fint håndværk og naturens former og materialer, men af den nyeste teknologi, konsumkultur og 1960’ernes internationale popbølge. Hans stærke farver og provokerende former blev opfattet som et opgør med den gode smag og social og moralsk ansvarlighed i Danmark.

En stor del af hans værk var totaldesigns: han indrettede hele interiører, hvor farver, former, materialer, lys og ornamenter opløste de geometriske rum i en organisk helhed.



Modernistens drøm

’S-stolen’ eller ’Pantolstolen’ opfylder en drøm, som havde været fremherskende hos modernisterne siden begyndelsen af det 20. århundrede, hvor man var begyndt at fremstille bagbensløse stole bukket i stålrør. I den industrielle tidsalder var målet blevet en massefremstillet stol i én form, i ét materiale. Panton blev den første, som realiserede drømmen om en skalstol støbt i plast i en form.

Den berømte stabelstol i plastik er verdens første masseproducerede stol, hvor ben, sæde og ryg er i ét stykke plastic. Panton var også optaget af farver og mente, at ”man sad bedre på en farve, man kunne lide”. Den kulørte stol afspejlede tidens nye forbrugskultur, popalderens legekultur, samt bruddet med snedkertraditionen. Stolen blev en del af popkulturen og i 1995 kom den på forsiden af Britiske Vogue Magazine med modellen Kate Moss siddende.





Pantonstolen kan opleves i Designmuseum Danmarks udstilling The Danish Chair – An International Affair