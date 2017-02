En af Poul Henningsens første genistreger på auktion

PH-lampe fra 1926 er vurderet til 250.000 kr.

- Måske kunne man få 400.000 kroner for den. Det er ikke usandsynligt. Især i denne eksplosive ende af markedet, siger Peter Kjelgaard, afdelingsleder hos Bruun Rasmussen Auktioner til Ekstrabladet.

Han taler om en lampe. En ganske almindelig PH-lampe af den slags, som tusinder af danskere har hængende eller stående i stuen.



Og så ikke alligevel. Eksemplaret her er en af de første lamper, geniet Poul Henningsen tegnede, og auktionshuset sætter den til salg i anledning af 50-året for hans død. Det sker d. 9. marts, og vurderingen er 250.000 kr.



PH udstillede i følge Ekstrabladet sine første lamper på verdensudstillingen i Paris i 1925, samme år, som Arne Jacobsen i øvrigt også havde debut med nogle af sine epokegørende designs.

Året efter tegnede Poul Henningsen denne, som nu sættes på auktion og vil indkassere et par hundrede tusinde kroner, mindst.

Midten af 1920'erne er nemlig en særlig periode for kendere, men Peter Kjelgaard understreger, at det nok vil være udlændinge, som ender med at give den helt høje pris på lampen. Amerikanerne og asiaterne er vilde med PH. Danskerne tager ham måske mere for givet.