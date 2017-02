Designduoen Kaschkasch har designet forførende spejle for Normann Copenhagen

Kaschkasch

Designduoen, Florian Kallus og Sebastian Schneider, står bag design-studiet Kaschkasch.

Siden deres lancering af studiet i 2011, har de to designere haft idéen om, at de skal få det maksimale ud af det mindste, og alle detaljer skal gennemgås. Helt basalt er deres vision at skabe en balance mellem det funktionelle og det elegante.



Nu har Kaschkasch designet deres andet produkt for Normann Copenhagen kaldet Horizon Mirror, hvor funktionalitet og æstetik er i højsædet.