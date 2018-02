Dansk design spottet i "The Crown" – og andre blockbustere

Kay Bojesen-abe. Sæson 2, afsnit 1.



Den ikoniske Kay Bojesen-abe blev designet i 1951 og har nu fundet vej til et børneværelse i 2. sæson af ‘The Crown’, hvor den hænger på hylden over lampen.



Det siges, at aben blev skabt, da Kay Bojesen skulle designe en knagerække til en børnemøbel-udstilling. Idéen var, at abens lange arme skulle få knagen i øjenhøjde med børn, og at man kunne bruge abens ben til at hænge huen og halstørklædet.