Carl Hansen & Søn åbner nyt showroom på Manhattan i New York City

Det nye showroom ligger centralt på Manhattan på 13. sal på 251 Park Avenue South. Det er tæt på Grand Central Station, hvor en anden dansk kulturel eksportsucces i øvrigt også har til huse, Claus Meyers meget velmodtagede gourmet-restaurant, Agern.

Direktør og ejer af Carl Hansen & Søn, Knud Erik Hansen, der er tredje generation af Hansen-familien, udtaler selv om det nye showroom på Manhattan:

- "Efter flere års succes og stor vækst på det amerikanske marked er tiden kommet til at styrke vores tilstedeværelse i New York med et nyt og større showroom. New York er et centrum for møbeldesign og base for nogle af verdens bedste arkitekter og indretningsarkitekter. Samtidig er interessen for sublimt håndværk af høj kvalitet også stigende i USA."