Badeanden – fra legetøj til designsymbol

2: Royalt specialdesign

I 2001 opdagede en dekoratør hos den royale famile i Buckingham Palace, at Dronning Elizabeth havde en specialdesignet gummiand med en oppustelig tiara på sit private badeværelse. Han solgte historien til The Sun, der hurtigt fik lavet en forside med overskriften "Queen has rubber duck in her bath." Historen fik salget af gummiænder i England til at stige med hele 80 % for en periode.