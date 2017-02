Axel Saltos stentøj sætter salgsrekorder i de internationale auktionshuse

– Salto begyndte at arbejde med stentøj og glasurer som organiske materialer i omhyggelig forarbejdning, der passede ind i billedet af dansk brugskunst i perioden, men trods materialet, der signalerede brugskunst, så skabte han ret uregerlige og utilpassede ting, der syntes at modsige den saglige funktionalisme. Selvom han var en fast del af kredsen af møbelarkitekter og kunsthåndværkere, der lavede store udstillinger med Danish Modern i udlandet, så havde han rollen som kunstneren, der gav udtrykket fuld skrue uden at tænke i funktion, fortæller professor Anders V. Munch.

– Måske er det netop, fordi han er undtagelsen, der bekræfter reglen, at han er helt oppe i kurs igen. Hans genstande giver samlerne lov til at dyrke de vilde former, mønstre og dekorationer midt i feltet af saglige materialer og konstruktioner, siger Anders V. Munch, der mener, at Saltos former fremkalder og forstærker træk fra den organiske modernisme, der også lå bag tidens møbler og brugsgenstande – formtræk der synes at efterligne naturens vækster, dyrevæsner og menneskelemmer, som man finder igen i Arne Jacobsens stole Myren, Ægget eller i de bløde former, som Hans J. Wegner og Finn Juhl blev kendt for.

– Axel Salto fik stor betydning i kraft af sin eksperimentelle tilgang til mønstre. Der var ikke tale om påsatte ornamenter, som moderne design netop lagde kraftig afstand til. I stedet synes hans mønstre at vokse ud af materiale og glasur. Det var et nybrud, som fascinerede og som gjorde det legitimt for en funktionalist at arbejde med det dekorative, påpeger Anders V. Munch.

Nogle af Saltos første arbejder med det nye materiale var det såkaldte polykrome porcelæn, som han skabte for porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl, hvor han arbejdede i perioden fra 1923 til 1925. Porcelænet blev præsenteret i den danske pavillon på verdensudstillingen i Paris i 1925 og vakte stor interesse – ikke mindst i fransk presse. En ny kunstnerisk verden blev foldet ud, og Salto indledte snart et tæt og meget skelsættende samarbejde med Carl Halier på Københavns Stentøjsbrænderi, hvor han forsøgte sig med stentøjet. Mange af Saltos berømte skåle og vaser skabtes i dette samarbejde.

Halier var en sand glasurens mester, og som alkymister eksperimenterede de to sig frem og skabte i løbet af 18 måneder både den riflede stil, der baserer sig på enkle gentagne mønstre, og den knoppede stil, inspireret af kastanjer og eukalyptusfrugter.

Fra 1931 til 1932 tog Salto sig en afstikker til Saxbo Keramik, hvor han arbejdede sammen med keramikeren Nathalie Krebs. Hun komponerede nye glasurer til hans ting, og han designede her en række unikaværker i stentøj. Salto, der hele tiden var på jagt efter ny inspiration og nye arbejdsmetoder, søgte nye indsigter hos værkstedsfællesskabet Bode Willumsen, hvor han blandt andet arbejdede med arkitektoniske udsmykninger, inden han fra midten af 1930’erne blev tilknyttet Den Kongelige Porcelænsfabrik. Her fik han mulighed for at genoptage det frugtbare samarbejde med Carl Halier, og sammen udvikler de den spirende stil, inspireret af planter i vækst. Alle Saltos tre stilarter er inspireret af naturen, frugter, rødder, planter – af vækst og spirende liv. Der er på ingen måde tale om én til én-inspiration, men snarere om et forsøg på at indfange naturens indre væsen.