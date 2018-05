BO BEDREs chefredaktør: Det her må du ikke gå glip af under 3 Days of Design

3 Days of Design har udviklet sig til at blive årets mest spændende designbegivenhed i København, nok mest fordi det ikke er en lukket branchefest, men henvender sig til alle designinteresserede.

Når dørene åbnes for showrooms, butikker og museer gør de år efter år flere og flere deltagende brands deres yderste for at vise det bedste, de kan. Her er designnyheder, flotte udstillinger og spændende foredrag. Eventen begynder torsdag, og du kan finde hele programmet på 3daysofdesign.dk, hvor du også finder oplysninger om transport etc.

Jeg skal rundt til langt de fleste begivenheder – i sig selv lidt af en marathon – men på forhånd glæder jeg mig især til disse 12, som ærlig talt var svære at vælge ud, for det et rent overflødighedshorn af oplevelser, der venter.