Vinderne af Design Awards 2017

Årets comeback: Nøglehullet

Designer: Hans J. Wegner. Producent: Getama.

Vinderen af Årets Comeback er .... gyngestolen Nøglehullet tegnet af Hans J. Wegner, produceret af Getama.

Dommerne fik associationer til både alpehytter, amagerhylder og amerikanske verandaer. Det er et provokerende og anderledes møbel. En dark horse og joker, der spurtede ind på en førsteplads i dommerpanelet. Gyngestolen er en splint i øjet, lidt excentrisk, men også helt uprætentiøs. En normbryder, der er perfekt til at definere et rum, og et møbel, man er nødt til at tage stilling til. Det er en stol, der er ligeglad: Du må elske mig eller lade være, siger den med et humoristisk glimt i øjet. Ikke så typisk Wegner.

"Så rigtig, så international, vi kan se den stå på hotellet SOHO Farmhouse i New York". Hvis man ikke kender historien, kunne man sagtens tro at det var en funky ny ung designer, der stod bag. Gyngestolen er imødekommende og venlig, et design, der bygger på velvære og som er indbegrebet af hygge og komfort. For få år siden ville man aldrig have set på det på den måde. Men den rammer tiden lige netop nu med sine nye farver. Det er det vildeste comeback, vi har set i år.