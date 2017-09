Se alle billederne: Dansk design fejret ved gallafest

Chefredaktør for Boligmagasinet, Helle Blok og forlagschef og chefredaktør for BO BEDRE, Nordic Living og Costume Living Erik Rimmer stod i døren for at tage mod de 550 gæster.

I går, onsdag 6. september, blev Design Awards 2017 uddelt ved en storslået gallafest i Folketeatret i København. Design Awards bliver uddelt af BO BEDRE, Bolig Magasinet, Costume Living og Nordic Living, og har i løbet af de senere år markeret sig som den måske vigtigste designpris i Danmark.

Det kunne man tydeligt mærke på fremmødet, i alt 550 gæster havde takket ja til invitationen, og ikke mindst den spændte stemning forud for prisuddelingen: Flere af de nominerede fortalte til BO BEDRE, at de havde sommerfugle i maven, da de satte sig til rette i Folketeatrets smukke sal, forud for afsløringen af vinderne.

De nominerede er udvalgt af BO BEDRE og Bolig Magasinets redaktioner, hvorefter en jury har valgt de endelige vindere. juryen bestod af strategic creative director i 3X Jesper von Wieding, journalist Susanne Holte, stylist Anette Eckmann, partner og kreativ direktør i Darling Creative Studio Uffe Buchard chefredaktør på Bolig Magasinet Helle Blok, Chefredaktør på Scandinavian Living og medredaktør på BO BEDRE Charlotte Ravnholt og chefredaktør på BO BEDRE Erik Rimmer.