Design Awards hylder talenterne

Uden talenter har dansk design ingen fremtid. Det blev slået fast fra Folketeatres scene, hvor der i går, onsdag 6. september, blev afholdt Design Awards 2017. Det er BO BEDRE, Bolig Magasinet, Costume Living og Nordic Living, der står bag Design Awards, som er en fejring af dansk designs fortid, nutid og ikke mindst fremtid.

Og det er i den sidste sammenhæng, at prisen som Årets Talenter kommer ind i billedet. For man kan ikke leve på fortiden, og hvis man kun fokuserer på nutiden, glemmer man den helt nødvendige udvikling, der skal til for at ruste dansk design til nye udfordringer. Prisen er indstiftet af Design Awards i samarbejde med auktionsfirmaet Lauritz.com.

Derfor valgte Design Awards i år at sætte fokus på fremtiden ved at støtte op om fem unge talenter, der hver for sig har udvist den energi, det gå på mod og især det talent, der skal til for at de kan komme til at gøre en forskel i fremtiden.

Priserne gik til:

Julie Begtrup-Hansen, møbeldesign-studerende ved VIA Design.

Mia Maya Christophersen, keramiker uddannet fra Kunstakademiets Kermaikskole i 2016.

Rikke Palmerston Christensen, studerende ved Aarhus Arkitektskole.

Therese Damkjær, møbel- og interiørdesigner uddannet ved VIA Design og Business.

Troels Flensted, uddannet ved Central Saint Martins i London.

Udover æren modtager prismodtagerne et rejselegat på 10.000 kr.