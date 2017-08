Design Awards 2017: Årets Lampe

Så er det snart tid til årets store designbegivenhed i Danmark, når BO BEDRE, Bolig Magasinet og Costume Living uddeler Design Awards 2017. Uddelingen af priser finder sted ved en gallafest i Folketeatret i København 6. september, hvor den samlede danske designverden vil være til stede. Du kan naturligvis følge begivenhederne her på bobedre.dk.

Vind et BeoSound Shape-lydsystem:

Du kan også selv være med til at sætte dit præg på Design Awards 2017. Som de tidligere år vil vi nemlig uddele læserfavoritten til det bedste design i 2017. Når du har afgivet din stemme, er du med i lodtrækningen om et BeoSound Shape lydsystem bestående af 6 moduler (2 højttalermoduler, 2 akustiske dæmpermoduler, 1 forstærkermodul og 1 BeoSound Core enhed). BeoSound Shape er et nyt, vægmonteret trådløst højttalersystem fra Bang & Olufsen til den designbevidste musikelsker. Løsningen giver en fantastisk lydoplevelse, et brugertilpasset design og integrerede støjdæmpere, der forbedrer akustikken i rummet. Samlet værdi 25.000 kr. Afgiv din stemme her.

Scroll ned af galleriet for at se de nominerede i kategorien Årets Lampe.