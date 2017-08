Design Awards 2017: Årets Designer

Det har været et imponerende år for design, der bærer Cecilie Manz’ signatur. Lige fra overbevisende puf og vase for Fritz Hansen, over en hel kollektion af flotte udemøbler for Gloster til badeværelsesdesign for Duravit. Sidstnævnte sker kun for de allerstørste designere, som hun nu tilhører. Nationalt og internationalt.