Arne Jacobsens verdenskendte SAS-hotel, Radisson Blu Royal Hotel, på Vesterbro i København, er blevet midtpunkt i et rivegilde mellem arkitekter og hotellets ledelse. Årsagen er, at hotellets facade for nylig blev malet. Ifølge flere eksperter er farven imidlertid forkert og slet ikke sådan som Arne Jacobsen ønskede den. Det skriver dagbladet Politiken.

– Det er respektløst og afslører ejerne som folk, der mangler evnen til at forstå de værdier, de har med at gøre. De forstår ikke, at der faktisk er folk, der rejser for at se sådan nogle ting, siger Kjeld Vindum, som er arkitekt og lektor på Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering til Politiken.

Han bakkes op af Trine Neble fra KPF/Erik Møller Arkitekter, som mener, at den nye farve er alt for mørk i forhold til den originale.

Arne Jacobsen var hysterisk med detaljer

– Man ved, at Arne Jacobsen var ekstrem, som i virkelig hysterisk ekstrem med alle sine detaljer. Han lavede intet tilfældigt. Man har ikke indtryk af, at han bøjede sig for sin bygherre, for han var ekstremt perfektionistisk. Hvis han havde ment, at den skulle være mørkegrøn, så havde han malet den mørkegrøn fra begyndelsen, siger hun.

Kritikken afvises dog af Kjell Vidar Myrann, der er teknisk chef i Wenaasgruppen, der ejer hotellet. Han forklarer, at farven er matchet ud fra et stykke af den oprindelige facade, som ikke har været udsat for vind og vejr. Han tror derfor, at folks opfattelse af, at den er for mørk, skyldes, at de har vænnet sig til en facade, som i årevis er blevet bleget af sol og regn.

Kjell Vidar Myrann siger samtidig, at han både har modtaget klager over, at den nye facade har for meget glas, og at den er for mat og konkluderer, at det er svært at gøre alle tilfredse.