Set oppefra ligner det nye Lego House i Billund legoklodser i forskellige farver, der er sat lidt tilfældigt sammen. Og det er nok ikke helt tilfældigt, når det nu er Lego, der står bag byggeriet og Bjarke Ingels tegnestue BIG, der har tegnet det.

Lego House skal efter planen åbne 28. september, hvor det vil være muligt for publikum at opleve fire områder, der er præget af hver deres kreative aktiviteter. For at få adgang til disse områder, er det dog nødvendigt at forudbestille billetter – de kan ikke købes på selve stedet.

– Vi vil gerne sikre, at vores gæster har tid og plads til at få det fulde udbytte af husets mange oplevelser. Derfor har vi begrænset antallet af gæster, der kan være i oplevelseszonerne på samme tid – og for at kunne styre det bedst muligt, skal man booke sin billet på forhånd på vores hjemmeside, forklarer Jesper Vilstrup, direktør for LEGO House.

Oplevelsesområderne er dedikeret til forskellige emner, der alle relaterer sig til Lego og børns kreativitet.

Har man glemt at købe billet, eller vil man bare ikke betale prisen, kan man alligevel få adgang til Lego Square, ni legepladser og flere restauranter, hvor Lego er det gennemgående tema.

Læs mere eller bestil billetter på Lego House-hjemmesiden