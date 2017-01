Din guide til Aarhus

Europas Kulturhovedstad 2017

Aarhus står bestemt ikke i skyggen af København. Byen har de seneste år vokset sig mere og mere spændende og er en by i vækst på alle fronter. Nye innovative byggerier, nye museer, en lang række nye kunst- og kulturinstitutioner, nogle af Danmarks mest spændende butikker og små restauranter og cafeer med New Nordic-cuisine i hippe, pittoreske kvarterer.

Så det er en moderne by, der er værd at besøge, især her i 2017, hvor der er en lang række spændende events, i forbindel- se med at byen er Europæisk Kulturhovedstad. Den officielle åbning sker i weekenden d. 20.-21. januar, og det er startskud- det på et festfyrværkeri af både såkaldte MEGA-events og mindre kulturelle events i løbet af året.

Men byen har generelt tilbageerobret en frodig, ung kultur og dynamisk puls, som blander sig med de mange historiske at- traktioner. Aarhus kan i øvrigt dateres helt tilbage til omkring år 770 og er en af de ældste byer i Norden, så der er en bykerne med mange referencer til fortiden. Samtidig er det en af de yng- ste byer, hvis man kigger på aarhusianernes gennemsnitsalder. Den er mindre hektisk, og du kan gå eller cykle rundt til alt, og så ligger den gudesmukt omkranset af både skov og vand. Alt dette har fået den internationale rejseguide Lonely Planet til at fremhævet Aarhus som en af de hotteste byer i Europa. Og den engelske avis The Guardian hævder endda, at man bliver et bedre menneske af at være i den sympatiske by, som de kalder "the northern star". Verdens mindste storby, Danmarks smarte minimetropol ...? Nej, vi dropper klicheerne, og nøjes med at byde velkommen til Aarhus, en by du ikke kan få nok af!