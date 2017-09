Vind dansk design med ikoniske runde former

Naver Collection er kendt for snedkerhåndværk med fine detaljer og et markant designudtryk. Dette dna kommer i høj grad til udtryk i den nye serie af sofaborde, Orbit, der kombinerer et karakteristisk formsprog med funktionalitet og mobilitet. Møbler, der emmer af både sjæl og evnen til at opfylde brugerens behov lige dér, hvor de opstår.



Orbit er designet af Ebbe Gehl fra tegnestuen Nissen & Gehl mdd., som her fortæller om sin inspiration til sofabordene med de runde detaljer:



”Navnet 'Orbit' er oplagt og inspireret af benenes markering i bordets kant, der som små planeter kredser om bordets runde form. Jeg vil med dette design udtrykke en klar visuel form, som viser hvordan ben og bordets plade mødes og smelter sammen; dermed fremkom en fin og markant detalje, som giver bordet identitet og sit helt eget designudtryk.”



Sofaborde med forskellige dimensioner giver rige kombinationsmuligheder; du kan samle forskellige størrelser eller flytte rundt på dem efter behov – eksempelvis til et vindue med smukt stilleben eller lige ved yndlingslænestolen til bøger.

Orbit fra Naver Collection findes som runde modeller eller i en rektangulær model, der vil være et naturligt samlingspunkt i stuen. Findes i ask, elm, eg, valnød. Og med trætop eller top af Nano-laminat i hvid, sort, beige, lys grå, antracit, grå-brun eller lys-brun.



