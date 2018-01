Tilbygning og ovenlysvinduer redder arkitekttegnet hus

Der er prioriteret et moderne, enkelt køkken med store bordflader i composit, der er lette at holde rene. Køkkenelementerne er fra JKE Design, og featuren med at en del af bordpladen er gjort til spise- og siddeplads er et hit hos familien, der stort set altid sidder der og spiser.

Huset blev dobbelt så stort

Tilbygningen på lidt mere end 100 m2 blev lagt mod syd, så den reelt ikke kan ses fra vejsiden, hvilket var nødvendigt, da huset ifølge lokalplanen ikke må ændres i facaden ud mod vejen. Udover en børneafdeling med to børneværelser og et badeværelse rummer tilbygningen en stor stue og halvdelen af køkkenet, der ligger midt i huset som boligens vigtigste rum, der forbinder spiseafdeling og voksenafdelingen med stuen og børneafdelingen. Tilbygningen har loft til kip, hvilket får hele huset til at fremstå moderne og meget rummeligt.

For at binde den gamle og nye del visuelt sammen, er der blandt andet lagt nye, ens gulve i hele huset, og sat store foldedøre i facaden mod den sydvendte træterrasse, der løber fra den ene ende af huset til den anden, og dermed også samler den nye og gamle bygning.

Se flere af arkitekt Nanna Berings projekter her