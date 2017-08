Se den betagende danske ferieperle i Tyrkiet

Huset ligger og forbinder sig fuldstændig med Middelhavet, og derfor er det tegnet og projekteret, så det kan lukkes på hede dage og åbne sig fuldstændig på varme sommeraftener – og med indbyggede læmuligheder som fx et nedgravet loungeområde, der sørger for læ og masser af siddepladser. Puderne er et miks fra Zara Home, Ikea og specialfremstillede. De traditionelle tyrkiske bakkeborde er antikke, skindtæpperne er købt på nettet, og skindene er fra Madame Coco.

På toppen af klipperne, i en lille by uden for Alanya, har det danske par Christina og Brian Palm Svaneeng Mertz bygget et betagende ferieparadis. Her mødes afslappet boheme-stemning, skandinavisk enkelhed og etniske indslag i et rigtigt livsnyderhjem på kanten af en blå horisont.

Parret er bosættende i Danmark, men ønskede sig et tilflugtssted sydpå, hvor de kunne nyde varmen og familielivet. Til at begynde med ledte de efter et feriehus i Sydfrankrig, men fandt hurtig ud af, at man ikke kunne få ret meget for pengene i dette område. Og det var egentlig lidt af et tilfælde, at parret endte med at købe deres første sommerhus i Tyrkiet.