I et hjørne af spisestuen står to stole af Wim Rietveld. Bordet er et arvestykke, lampen er af Christian Dell, mens værket over bordet er af Absalon Kirkeby.

Peter Amby har interesseret sig for kunst hele livet. Hans storebror, Balder Olrik, blev optaget på kunstakademiet det år, Peter blev født. Familien boede i Humlebæk, tæt på Louisiana, og her købte han som 8-årig sin første kunstplakat. Som 11-årig fik han lov til at være assistent i storebrorens atelier efter skole, og da han efter gymnasiet skulle vælge retning, foreslog storebroren, om han ikke skulle finde ud af, hvordan han blev gallerist.

– Men jeg forbandt det med et sted, hvor galleristen sad helt alene og ventede på, at nogen kom ind på galleriet, mens verden passerede forbi udenfor. Det, synes jeg, var angstprovokerende, fortæller han.

Derfor gik han i sin fars fodspor og begyndte at læse jura i stedet. Han stilede efter at blive skatteadvokat, men inden han overhovedet nåede til skatteret, fandt han ud af, at interessen for paragrafferne ikke var stærk nok. Herfra begyndte han at handle med kunst på hobbyplan, og det blev begyndelsen på, at Peter Amby i dag driver sit eget galleri og på, hvordan kunsten for alvor begyndte at rykke ind i hans hjem.

Et kunstunivers i konstant forandring

I omkring 10 år har han nu samlet, og i en periode var Peter Amby fascineret af skulpturer og installationskunst, hvilket har resulteret i, at lejligheden rummer nogle ”tossede” værker, som han selv siger. Den første installation, han købte, var eksempelvis en kokosnød, der balancerede mellem en fiskestang og et kosteskaft, lavet af Nanna Abel.

– Meget af den kunst, jeg synes er interessant, rører ved grænsen af, hvad vi gerne vil definere som kunst. Den leger med materialer, og hvor enkelt et værk egentlig kan være. Og ud over at jeg godt kan lide æstetikken, ender kunsten også med at blive en intellektuel øvelse mere end et værk, der pleaser én, siger galleristen.

Lejligheden er derfor Peter Ambys eget kunstunivers, som han kan blive ved med at gå på opdagelse i. Og lave om på. Han er typen, der altid har et nyt projekt i tankerne. Bare i 2017 har han flyttet rundt på de tre stuer, revet en væg ned i gæsteværelset, malet en af stuens vægge kongeblå, mens trappen op til hemsen er blevet lyserød.

– At rykke rundt, male eller bygge noget er en rar proces i en hverdag, hvor det er svært at mærke de konkrete resultater, fordi man aftaler noget et halvt år ud i fremtiden. Det er også noget, jeg nyder i galleriet. Jeg kan være nok så glad for en udstilling, men jeg synes, det er en sjov proces at hænge noget nyt op og se hvordan rummet ændrer sig, så man får en helt anden oplevelse, selvom man er i et rum, som man kender enormt godt.