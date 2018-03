Fra nedrivningsmodent gasbetonhus til kubevilla i to plan

Husets bagside har bestemt ikke noget at skamme sig over. De fine kompositioner med vinduernes placering ved børneværelserne i underetagen og opholdsarealerne for oven ses tydeligt.

Huset er i forhold til det oprindelige gasbetonhus, som stod på grunden, rykket et godt stykke længere frem mod veje. Dels for at give de bedste betingelser for en god udsigt fra alrummet og terrassen, dels for at give plads til en stor, privat baghave.

Flere spændende detaljer

– Når man laver et hus, hvor alle opholdsarealer er ovenpå, er den oplevelse man får, når man træder ind i huset, altafgørende. Det skal være intuitivt, hvor man skal hen, og derfor leder trappen i hallen direkte op i stuen. Derudover er det dobbelthøje rum omkring trappen med til at trække lys ind og skabe den her lodrette rummelighed, der forbinder huset på tværs, fortæller arkitekt Lars Bo Poulsen.

De sorte profiler i stål indrammer den hvide kasse, så den ikke – med parrets ord – ligner en legoklods, men har flere fine detaljer og træk, der giver liv og karakter til huset. Fx det markante husnummer, som var en af de ting, især Pia var faldet for hos arkitekterne, selv om Jakob skulle overtales en smule til den orange farve. Til gengæld er han helt solgt til den maritime dækterrasse og alle de arkitektoniske detaljer.

– Jeg er selv vokset op i et arkitekttegnet hus og har altid syntes, at det var mere interessant. Der er flere spændende detaljer, der gør det sjovere at bo i det. Og så minder de her maritime rækværk og nedgangen til haven med skibslejderen mig om mine yngre dage, hvor jeg havde studiejob på Storebæltsfærgen, fortæller Jakob.