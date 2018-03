Ældre træhus fik nyt liv med moderne tilbygning

Alkoven med læsebriksen er familiens favoritsted i huset. Bænken er et stykke egetræ, der er lagt ind i væggen og på bagsiden af alkovens sider er der blevet plads til elinstallationer i badeværelset.

Mere end streger på papir

Egentlig var det slet ikke muligt at bygge til i længden, da der i området er restriktioner på, hvor meget af grundens flade, der må bebygges. Familien måtte godt bygge til i højden, men det ønskede de ikke. Derfor blev det arkitektens fornemmeste opgave at overbevise kommunen om, at det passede meget bedre ind i områdets historie og arkitektur, at bibeholde husets udtryk ud mod vejen

─ Havde vi bygget til i højden, var den historie og det gamle udtryk gået tabt. Og det fik jeg heldigvis medhold i fra kommunen og ved en nabohøring, hvorefter vores byggeri af tilbygningen i længden kunne gå i gang siger Tom Mose Petersen. Netop hele arbejdet med at få byggegodkendelsen fra kommunen er for Nikolai et godt eksempel på, hvad han har fået ud af at hyre en arkitekt:

─ Jeg troede nok lidt naivt, at arkitekter kun slog streger på papir og lavede planløsninger, men jeg har fundet ud af, at de er din mand i marken. En mand, der i hvert fald har sparet os for utrolig mange arbejdstimer. Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at vi havde fået byggetilladelsen til lige netop vores måde at bygge til på, hvis ikke arkitekten havde talt vores sag i kommunens byggeafdeling. Ligesom arkitekten også hjalp os med økonomiske beregninger, som vi skulle bruge til at få godkendt vores banklån.

