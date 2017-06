Da den nuværende ejer første gang så lejligheden i Sant Antoni-kvarteret i Barcelona, var det et trist syn. Lejligheden bar tydeligt præg af, at der ikke var ofret hverken energi eller penge på vedligehold i mange år. Det var derfor ikke den nye ejers førstevalg til en kommende bolig. Men efter at have sundet sig lidt, og talt med en arkitekt fra Colomo & Serboli Architecture, kunne han se muligheder, der før havde været skjult.

Der skulle dog store forandringer til, før lejligheden var sådan, som ejeren ønskede. Vægge blev revet ned, for at åbne rummene op og skabe lys og luft. Det betød til gengæld, at der flere steder skulle laves konstruktionsmæssige forbedringer, for at det hele ikke skulle falde sammen.

Stille og roligt kunne ejeren dog se fremskridtet, og når han idag tænker tilbage på sit første indtryk, er det som en fjern fortid: Der er ikke meget tilbage af den lejlighed, han rystede opgivende på hovedet af, da han så den første gang.