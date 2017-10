Ud over Quooker-hanen med kogende vand og kalkfilter har familien prioriteret to små gasunits fra Gaggenau i stedet for én stor kogeplade. Igen for ikke at indrette sig med objekter, der optager mere plads, end de bliver brugt.

– Først ville vi have et stort komfur. Men ved nærmere eftertanke har vi aldrig mere end tre blus i gang samtidig, så det har vi indrettet os efter, fortæller Stig Ørum Christensen. Lamperne over køkkenbordet er gamle, franske modeller, og potteplanterne, der hænger foran vinduet, er fra Stilleben.

Tidsløst design og klassiske detaljer

Efter tyve år i provinsen kunne arkitekt Stig Ørum Christensen og hans hustru Nanna Ørum Christensen, der er selvstændig kiropraktor, mærke, at de ikke længere ville bruge deres sparsomme fritid på at vedligeholde hus og have. Derfor købte de for fem år siden en erhvervslejlighed lige ved Torvehallerne i København for at gå i krig med en totalrenovering af de i alt 150 m².

Ønsket var at skabe et hjem, hvor hvert enkelt rum rent funktionelt udnyttede rummets beskaffenhed bedst muligt og navnlig opfyldte familiens behov. Det betød blandt andet, at hvert af de dengang fire hjemmeboende børn i høj grad selv fik lov til at designe deres værelser, og at Stig og Nanna måtte bruge oceaner af tid på at gennemtænke, hvad de reelt havde brug for, og hvordan deres funktionelle behov kunne manifesteres i en serie ens modulløsninger.

– Det er jo det gyldne spørgsmål for alle ved en flytning. Hvor og hvordan placerer vi alt vores habengut, så det passer ind og ser godt ud? I stedet for at skulle stille det samme spørgsmål i hvert rum, udviklede Nanna og jeg et modulsystem, som kunne genbruges rum for rum med få tilpasninger, forklarer Stig Ørum Christensen. Modulsystemet er bygget af mdf, der er sprøjtelakeret hvidt og som med sine regulære overflader og vinkler fremstår moderne.

– Selv om lejligheden er fra 1800-tallet og har stuk, så stikker de indbyggede modulmøbler ikke af rent æstetisk. Tværtimod så fremhæver møblernes tidløse design lejlighedens klassiske detaljer, siger Stig Ørum Christensen, der er medlem af Danske BoligArkitekter.