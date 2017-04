Da parret så deres rækkehus på Frederiksberg for første gang, indfriede det på mange måder alle de ønsker, som parret havde til deres kommende drømmebolig. Arkitektonisk var der tale om modernisme, en ren stil, som Mikkel og Hanne Marthine er store fan af, og så havde huset stadig en del af de originale detaljer, som det var født med, og som familien kunne bygge videre på i deres renovering. For renoveres skulle rækkehuset. Siden 1950’erne havde stedet kun haft én ejer med nu en alder, hvor både hus og have var for stor en mundfuld at vedligeholde.

”Med husets alder, detaljer og vores families hverdag i baghovedet satte vi os ned og definerede, hvad vores behov var, og hvad vi godt kunne tænke os”, siger Mikkel og tilføjer, at selv om det ikke skortede på punkter på listen, så gik det hurtigt op for Hanne Marthine og ham, at de blev nødt til at hyre en arkitekt, der kunne skabe overblik og sammenhæng i parrets ønsker:

”Vi var skarpe på vores behov, men ikke skarpe på konkrete løsninger. Hvordan skulle vi planlægge husets rum og inventar, så vi fik en sammenhængende rumfornemmelse og en følelse af at bo moderne, men med respekt for husets stil og alder?”

Et stort spørgsmål, som kunne besvares af arkitekt Anders Barslund, der fik opgaven. Han spurgte og lyttede, spurgte mere, og lyttede længere. Det stod hurtigt klart, at familien drømte om et stort fællesareal, hvor køkken, stue og spisestue var integreret, men dog med mulighed for opdeling og afskærmning. Det betød blandt andet, at et par vægge i stueetagen blev væltet og en ny sat op i form af en vægreol med skydedør.

BILLEDE Boligen i Fuglebakkekvarteret på Frederiksberg er et af landets første modernistiske rækkehuse. Den nye havesti i sildebensmønster er lagt med havens oprindelige sten, der hver og en er blevet renset. Det ville grangiveligt være billigere at bruge nye sten, men ejerne insisterede på, at få historie og sjæl med ved at genbruge.