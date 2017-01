Selvbygget er velbygget

Steen Lauth er selvstændig tømrer, men det var egentlig ikke drømmen om selv at bygge hus, der gjorde, at familien havnede i landzone-kvarteret uden for Herlev med skøn udsigt til marker og Hareskoven. Steen og hustruen Rikke havde kort forinden flyttet deres tre døtre til en Rudolf Steiner Skole i området, og de blev hurtigt trætte af at køre i pendulfart mellem deres gamle hus i Brønshøj og pigernes nye skole i Herlev. Samtidig havde de begge et stort ønske om at bo et sted med mere natur. De købte spontant grunden, hvor der lå et lille A-hus og boede også i huset en kort periode. Men ret hurtigt blev det dog besluttet, at det skulle rives ned og erstattes af et nyt.

Steen Lauth skulle selv stå for byggeriet, og da Rikke Lauths far er arkitekt var det oplagt, at han tegnede de første skitser til huset.

- "Jeg ville gerne bygge et længehus. Projektet har dog udviklet sig innovativt hen ad vejen, især efter at 2 R arkitekter med Rasmus Skaarup og Rasmus Frimer Andersen blev inddraget. De kom med mange både kreative, elegante og funktionelle udspil, som har fået det hele til at hænge bedre sammen," fortæller Steen Lauth.

Se flere billeder hos Danske BoligArkitekter her.

BILLEDE De store glasfacader i hver gavl kaster masser af lys gennem boligen. De sorte ståltrapezplader er med til at understrege husets enkle, skulpturelle form.