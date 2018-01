Se galleristens fantastiske hjem

Blå og rød er de gennemgående farver i galleristens hjem. Den blå veloursofa er fyldt med røde, indiske silkepuder fra 1800-tallet, og på gulvet står bambusbokse fra Myanmar fra samme periode. Kunstværkerne hænger ikke kun på væggene, de står også på gulve og i vindues-karme, og skaber en afslappet atmosfære. Lænestolen Weekend er designet og signeret af Pierre Gautier-Delaye.

En forlængelse af galleriet

Stefano Vitalis britiske og let raffinerede fremtoning hører vidst mere hjemme i fortiden end i nutiden. Men det er faktisk ikke så mærkeligt, for manden arbejder med antikviteter. Efter sine studieophold i London og New York tog han hjem til Milano, hvor han i dag driver galleriet Avanguardia Antiquaria.

Stefanos Vitalis private bolig er en forlængelse af galleriet. Her opholder flere af antikviteterne sig, før de finder nye hjem og ejere. Lejligheden ligger i en villa fra 30'erne i et roligt område lige uden for Milano omringet af en skøn have med frodige planter og træer. Stefano har købt bygningen sammen med sin bror og søster, som bor i hver sin lejlighed i under- og overetagen.

Den familiære stemning sænker en lavskuldret atmosfære over villaen. Her er dørene altid åbne, og de tre søskende samler ofte venner og bekendte til fester, udstillinger og koncerter både inde og ude.