Se billederne fra det ultimative New Yorker-loft

Fotokunst fra Paper Collective fører stilen up to date.

New Yorker stilen blandet med den skandinaviske

Da ejeren købte lejligheden i foråret 2016, var det bare et stort loft, der som et blankt lærred gav Alsun mulighed for at skabe de helt rigtige rammer for klienten. Med stor respekt for bygningens originale detaljer har hun omdannet lejligheden til en lys og luftig base, og tilsat specialbyggede elementer som for eksempel skydedøre fremstillet i rå koldvalset stål, der passer flot til de industrielle rammer. Under renoveringen blev lejlighedens nedsænkede loft revet ned og vægge filtset med henblik på at fremhæve de rå mure og træbjælker, som tilføjer en masse stemning og tekstur omkring indretningen, der er et miks af skandinavisk og internationalt design. Alle oprindelige vinduer er blevet restaureret, mens der er etableret fire nye vinduesåbninger på den bageste væg og to nye ovenlysvinduer med henblik på at skabe et bedre lysindfald i lejligheden. Det oprindelige gulv var blevet udskiftet under en istandsættelse i 1980’erne, og derfor valgte Alsun at lægge nye brede egetræsplanker, som er blevet behandlet efter traditionel skandinavisk metode med naturlig lud og olier fra Danmark.

– Et vigtigt omdrejningspunkt har været de rene moderne linjer op mod de ujævne historiske linjer. De matte betonfliser på badeværelserne er omhyggeligt valgt som kontrast til de rå murstensvægge. Ligeledes er køkkenområdet indrettet med køkkenfronter i bruneret tombak, som er en messing-legering og en væg i marmor, der løfter rummet og tilføjer et hint af luksus i de industrielle rammer, siger Alsun og forklarer, at de naturlige materialer er valgt pga. deres holdbarhed og måden, hvorpå de slides. Køkkenet, der er designet af Norm Architects for Reform, bliver nemlig ikke grimmere med årene som mange andre. Tværtimod vil det patinere flot, hvilket den rå brunerede tombak er et fint eksempel på – langsomt vil den begynde at skinne gyldent de steder, hvor den bliver slidt.