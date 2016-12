Ny førstesal i Åbyhøj

Overbygningen på bungalowen kom dog ikke i stand uden en del forhindringer. Arkitektens ideer harmonerede nemlig ikke helt med byggereglerne i området. Men ved at inddrage kommunen meget tidligt i processen og dokumentere, at byggeriet ikke ville skabe gener for naboerne, lykkedes det arkitekten at komme i land med en dispensation.

Gevinsten ved at bygge ovenpå i stedet for udad er bl.a. at familien har fået mere plads i haven til terrasser og hyggelige uderum. Dertil kommer, at de har fået en flot udsigt over forstaden Åbyhøj og ådalen vest for Aarhus, og endelig har de fået fantastiske lysindfald fra førstesalens store vinduespartier.

Udfordret af arkitektens ideer

Selvom Annette og Jesper var nemme at få med på idéen om en ny førstesal, har de flere gange i processen følt sig positivt udfordret af arkitektens ideer, bl.a. da der skulle findes en løsning på trappen mellem de to etager. Parret ville rigtig gerne have mest muligt ud af kvadratmeterne, og derfor forestillede de sig en minimal trappe. Men Rasmus Bak foreslog i stedet at bruge 2 x 10 kvadratmeter til en hall, der åbner op til førstesalen, så snart man kommer ind ad hoveddøren.

- Det var lidt af en åbenbaring for os, da Rasmus kom med ideen om hallen. Jo, det kostede nogle kvadratmeter i udnyttelsen, men vi var med på ideen, forklarer Jesper.

Rasmus Baks argumenter for hallen var, at den ville binde de to etager bedre sammen og gøre det lettere at se og snakke med børnene, der har værelser på førstesalen.

- Det rum er jeg simpelt hen så glad for. Det er noget af det, vi er allermest tilfredse med, siger Jesper Bach.

BILLEDE Førstesalen er opført med dispensation fra kommunen. Arkitekten var med i forhandlingerne og lavede bl.a. skyggediagrammer og løsninger til et "nabovenligt" design med højtsiddende vinduer, der forhindrer indkig i naboens have.