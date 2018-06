Moderne New Yorker lejlighed med nordisk indretning

Træ overalt giver lejligheden et skandinavisk look.

Elegant og rolig atmosfære

Enkelhed er kernen i Tadao Andos arbejde, og det er ingen undtagelse for denne bygning i New York, som er hans første her. For ham er et hjem et sted, hvor man kan reflektere over sit liv, og derfor skal det give en fornemmelse af ro. Det indebærer, at alle materialer i bygningen skal være i harmoni. Den overbevisning opleves tydeligt ved et kig indenfor i denne lejlighed. Her fornemmer man straks synergien mellem nuancerne i Tadao Andos enkle arkitektur og designer Michael Gabellinis elegante indretning. Hver detalje er der tænkt over. Den eksklusive lejlighed har en loftshøjde på knap tre meter med gennemgående bløde og afdæmpede toner med fokus på naturmaterialer, som sammen bidrager til en elegant og rolig atmosfære med møbler og accessories fra de to New York-butikker DDC og Atelier Courbet og kunstværker fra Yossi Milo Gallery. De lyse gulve er af danske Dinesen HeartOak planker, der kendetegnes ved naturlige revner i egetræet, hvilket skyldes hundrede års naturlig påvirkning, som er bevaret. Som en særlig detalje er revnerne fastlåst med små sløjfer i egetræ. For at samle stilen og underbygge de enkle linjer går plankerne igen som vægbeklædning på den ene soveværelsesvæg, samt i entreen, hvor både gulv, vægge og loft er beklædt. Det giver lejligheden en stærk skandinavisk ramme, hvor indretningen er som at træde indenfor i en kæmpe suite på et femstjernet luksushotel.