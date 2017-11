Moderne byhus skiller sig ud fra mængden

Facaden får sit moderne udtryk fra den sandfarvede Flensborg-sten og de store, høje vinduer med ramme i teak.

Enestående chance for noget unikt

Dette moderne, sandgrå byhus sender tankerne mod New York eller London, men ikke desto mindre har det fundet sin plads mellem klassiske, rødhvide ejendomme i Aarhus’ gamle arbejderkvarter, Øgadekvarteret. Huset er tegnet og opført af arkitekt Jørn Johansen fra SpaceUnlimited, der blandt andet arbejder med at finde grunde i bynære områder – typisk gamle garager eller uudnyttede mellemrum i husrækkerne, som kan give plads til nye boliger. Og her på bakken op mod Aarhus Universitet fandt han en uudnyttet plads – og en familie fandt sit drømmehjem,

– For os var det en enestående chance for at få noget helt unikt i selve Aarhus Midtby. Det er ret sjældent, at der midt imellem de gamle byhuse bliver bygget et helt nyt og anderledes hus. Det var næsten nyopført, da vi fik øje på det, og vi faldt pladask for det. Huset er så specielt og anderledes på alle måder, siger husets ejere.

Familien boede tidligere i en stor herskabslejlighed på en endnu mere central Aarhus-adresse i nærheden af Domkirken midt i det hyggelige latinerkvarter. Men de manglede mere udendørsplads end en lille altan og var klar til at bo i et roligere område uden støj fra gaden.