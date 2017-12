Moderne bolig med plads til julehygge

Familiens seneste køb er lounge-stolen Catch designet af Jaime Hayon for &tradition. Her sidder man godt og kan nyde både familietid, julestemning og vinterudsigt. Taccia-lampen på gulvet er fra Flos.

Hyggelige traditioner

Charlotte Bie er god til gøre julen varm, selvom termometeret står på frostgrader. Hun er 38 år og arbejder som skoleleder. Noget af det bedste, hun ved, er hyggestunder med børnene, og her må kage, bøger og en hule gerne spille hovedrollerne.

For Charlotte Bie er julen lig med hygge, familietid og traditioner. Hun er glad for at skabe minder med dem, hun holder af – derfor har familien en lang række traditioner, når kalenderen siger december. På listen står blandt andet en tur blandt de stedsegrønne grannåletræer for at finde det perfekte træ at pynte og danse rundt om. Hele familien er samlet om begivenheden, som altid foregår første søndag i advent. De finder træet i en skov i nærområdet, og bagefter laver de alle noget hyggeligt sammen. Sådan bliver endnu et minde med hendes yndlingspersoner skabt.

En anden tradition har plads den 1. december, hvor familien laver jule-dekorationer. Her trækker alle et navn, som er vigtigt at huske på:

– Det navn, man trækker, er den person, man skal give gave juleaften, forklarer Charlotte Bie om traditionen, der er med til at indlede den stemningsfyldte julemåned med familie skrevet højst på prioriteringslisten. Hvert år laver hun julekalendere, bager småkager i dåsevis og finder gaver til pakkekalender, som hun pakker ind i velvalgt papir.