Det hvidpigmenterede gulv er leveret af Flotte Gulve og er børstet for at give et rustikt look. Listerne på vægge og loft er også eg. De to svanestole fra Fritz Hansen er med coqnac-farvet læder. I loftet hænger to af PH’s pendler, og til højre ses hans kugle-lamel Snowball, der forhandles af Louis Poulsen.



Det lå dog ikke i kortene, at det var DesignHaver, der skulle tegne og anlægge haven. Da Tor Haddeland en dag parkerede i byggerod ved villaen, var han i konkurrence med andre havearkitekter.

Han lyttede grundigt til ejerparrets ønsker til haven og de retningslinjer, arkitekten havde foreslået. Men i stedet for at levere præcis det, de gerne ville have, så tog han en chance.