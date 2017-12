Rå Nørrebro-lejlighed med murstensvæg og fritstående bjælker

I køkkenet har Theresa og Carl ladet en murstensvæg stå rå for at give rummet et industrielt look som kontrast til dets moderne elementer. Carl har designet køkkenet specielt til lejligheden i samarbejde med Frama. Køkkenet består af sorte stålrammer og skuffer i rustfrit stål med læderhåndtag. Bordpladen er udført i hvidolieret eg.

De to unge interiør- og produktdesignere, tyske Theresa Arns og danske Carl Kai Rand, mødte hinanden på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Sidste år købte de sammen en 104 m2 stor hjørne-lejlighed med udsigt til Assistens kirkegård på Nørrebro. Teresa og Carl så et stort potentiale i lejlighedens rå materialer, solide skelet og overfloden af lys fra vinduerne med de grønne udsigter. De vidste, at hvis de arbejdede hårdt, kunne de sammen forvandle lejligheden til et hjem, der passede perfekt til deres livsstil og deres egne design. Derfor smøgede parret ærmerne op og gjorde lejligheden til deres fælles renoverings-projekt.

Hovedmålet med renoveringen var at åbne og forbinde alle lejlighedens sociale rum, så parret væltede så mange vægge som muligt. Det var især vigtigt for dem at skabe et stort køkken med plads til at udøve deres kærlighed til madlavning og socialt samvær: