Popidolet Mads Langer sælger sin lejlighed

Popstjerne, musikidol eller singer-song-writer? Kært barn har mange navne, men uanset hvad, man kalder ham, har musikeren Mads Langer netop solgt sin flotte og lyse Frederiksberg-lejlighed med udsigt til Skt. Jørgens Sø.

Nedslag på 900.000 kr.

Lejligheden, der er på 214 m2, er netop blevet solgt af danbolig Valby/København SV - Holm & Hauberg til en pris på 11,6 millioner kroner. Det svarer til en kvadratmeterpris på 54.200 kr., hvilket er noget højere end det gennemsnittet i området. Ifølge mægleren er der givet et afslag på 900.000 i forbindelse med salget.

For mange danske pop-elskere er det ikke en overraskelse, at Mads Langer har god stil både hvad angår musik og påklædning. Men at Mads Langer også har god stil, når det kommer til indretning, er det måske ikke så mange der ved.