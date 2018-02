Parisisk oase på Østerbro

I Helle Boiers hjem forbinder gangen flere af lejlighedens rum. De store spejle på væggen hang der, da Helle flyttede ind. De bidrager, sammen med fliserne fra Made a Mano, til den helt rette atmosfære i boligen.

En stor make-over

Da Helle Boier flyttede ind i lejligheden på Østerbro for seks år siden, var den total istandsat. Alligevel følte hun, at der manglede noget. Hun ønskede sig et hyggeligt og varmt hjem. Køkkenet skulle indbyde til at slå sig ned med en kop kaffe, og soveværelset skulle være så luksuriøst, at det føltes som at være på et hotel. Så for to år siden gav hun sig i kast med en større make-over, der bestod i at male lejligheden i farver, der ville skabe en omfavnende og indbydende atmosfære.

– Jeg søgte råd hos butikken Rue Verte i København i forhold til farvevalg og generel inspiration til indretningen. Der er ingen tvivl om, at de nye farvevalg har betydet, at lejligheden fremstår mere hyggelig og intim, siger Helle Boier.

Hvert rum fik sin farve og gulvtype, som har givet det en særlig hulestemning. Rummene i lejligheden er meget store og har flere meter til loftet, men de valgte farver og mønstre indrammer rummet og giver det varme.

– Lejligheden føles ikke længere så stor og rungende tom. Tværtimod føler jeg mig altid tryg og hjemme, smiler Helle Boier.