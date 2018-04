Når to bliver til tre - hvordan skal indretningen fungere?

Kære Lone,

Da to bliver til tre, har vi brug for at vores lejlighed indrettes funktionelt og med plads til børn. Og så trænger vi virkelig til, at der sker noget nyt...

Vi tænker, at den lille stue skal indrettes som børneværelse, og vi vil derfor sætte en dør imellem de to stuer. Men det betyder også, at vi skal have samlet både spisestuen og sofa-arrangement i den store stue. I den lille stue er der fransk altan med dobbeltdør.

Soveværelset er pt. indrettet ret klemt med vores walk-in-closet og et skrivebord, som vi reelt ikke bruger, men det har fungeret indtil nu. Det er muligt, at der kommer altan på lejligheden med udgang fra soveværelset.

Vi håber, at du kan hjælpe os med at tænke alternativt med indretningen. Vi har boet i lejligheden siden 2009 og trænger til, at der bliver set på den med nye øjne. Vi har indtil sommeren 2015 været studerende, og det præger indretning, stil og løsninger. Derfor er vi klar til at få et hjem, som afspejler et nyt kapitel i vores liv. Det skal være let og lækkert at bo her.

Vi er åbne for alle gode ideer, men har to behov, som vi har brug for bliver dækket; et pænt og funktionelt opbevaringsmøbel i stuen, evt. også et i børneværelset, som kan rumme bøger, duge, stearinlys, nips og lign. Derudover har vi behov for en skabsløsning i soveværelset som kan rumme tøj, håndklæder, støvsuger o. lign, da der ikke er plads til disse ting andre steder i lejligheden.

Tusind tak for denne service og inspiration fra dine øvrige indretningstips i BO BEDRE – det er altid en fornøjelse at læse dine tanker og overvejelser omkring indretning og funktionalitet. Hvis du har brug for andet, må du endelig give lyd.

Mange hilsner, Sarah og Andreas