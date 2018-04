Lejlighederne i Urban Rigger er nu sat til salg

Studieboliger i Københavns Havn

Ideen om Urban Rigger kommer oprindeligt fra iværksætteren Kim Loudrop og er opsået på baggrund af den store mangel på studieboliger i Købehavn og andre storbyer i Europa. Det er danske BIG som står bag de innovative boliger og de har stort fokus på miljørigtigt byggeri. I stedet for at bygge nye boliger til de studerne har BIG lavet upcycling af gamle skibscontainere og udstyret dem med solceller.

BO BEDRE interviewede Bjarne Ingels til indvielsen af Urban Rigger tilbage i september 2016. Bjarne Ingels udtalte bl.a. at "De fleste af de studerende, som skal bo her, kommer aldrig til at bo så fedt igen." Læs interviewet her.