Klassisk-moderne hjem på Christianshavn

Shaker-køkkenet folder sig flot ud både i højden og bredden. Det er udstyret med en marmorbordplade, messinggreb og en messingplade, der beskytter bagvæggen. Vitrineskabet var et must for parret, og de forelskede sig i emfanget fra Trepol, som er specialudviklet til køkkenserien fra uno form. Rummet fortjente desuden et rundt bord, og det blev Snarregadebordet fra Menu. Stolene om bordet er Thonet-stole, mens Wegners Y-stol har plads i hjørnet. Over stolen hænger udstillingsplakaten Exposition 1961 af franske Ubac fra Galerie Maeght og et Picasso-tryk fra Bendtsens. Loftslamperne er Louis Poulsens VL45 Radiohus Pendel, og busten i vindueskarmen er fra Grækenland og har fulgt Mads Arlien-Søborg i snart 20 år. Det lakerede gulv i sildebensmønster er lejlighedens originale.

Valget faldt på uno forms New Nordic Shaker Kitchen, der kombinerer

shaker-traditionerne med et nutidigt nordisk design. Og det er nærliggende at tro, at en trendekspert, der har holdt et utal af foredrag om køkkentrends, ved, hvilke tendenser han vil tage ind i sit eget hjem. Men det gjorde han ikke.